◇オープン戦カブス ― エンゼルス（2026年3月17日アリゾナ州メサ）カブスの今永昇太投手（32）が17日（日本時間18日）、今春4度目のオープン戦登板となるエンゼルス戦に先発。4回2/3を投げて1安打1四球8三振1失点だった。初回は3者連続空振り三振と完璧な立ち上がり。直球とスプリットで押し、1番・ネトと2番・ソレアは高め直球、3番・アデルはスイーパーで仕留めた。2回も4番・オハピーをスプリットで空振りさせて4