◇オープン戦 カブス ― エンゼルス（2026年3月17日 アリゾナ州メサ）

カブスの今永昇太投手（32）が17日（日本時間18日）、今春4度目のオープン戦登板となるエンゼルス戦に先発。4回2/3を投げて1安打1四球8三振1失点だった。

初回は3者連続空振り三振と完璧な立ち上がり。直球とスプリットで押し、1番・ネトと2番・ソレアは高め直球、3番・アデルはスイーパーで仕留めた。

2回も4番・オハピーをスプリットで空振りさせて4者連続三振。5番・シャヌエルに四球を与えたものの、2死二塁から7番・テーラーをこの日最速の93.4マイル（約150.3キロ）の直球で空振り三振に打ち取った。3回は9番・テオドシオから直球で空振り三振を奪うなど3者凡退。4回は先頭を打撃妨害で出塁させながら後続を抑えた。

5回、先頭の6番・キャンデラリアに低めのスプリットを運ばれ、初被安打が中越えソロとなって失点。その後、2者連続空振り三振を奪ったところで交代となった。球数は76球だった。

今永はオープン戦初登板となった2月24日のパドレス戦で2回を3安打1失点。しかし、今月1日のホワイトソックス戦ではソロ3本を被弾して2回2/3を4安打3失点、7日のアスレチックス戦でも一発を浴びるなど3回2/3を5安打3失点だった。