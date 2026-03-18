2026年3月17日、トヨタは 「第25回 H2 ＆ FC EXPO 【春】（水素・燃料電池展）」で水素の取り組みについて展示を行いました。水素の社会実装において、コストが最大の課題となるなか、トヨタは既存燃料との代替がしやすいモビリティ分野から普及を主導する方針です。【画像】これは凄い！ 「画期的なカローラクロス」です。画像を見る！（21枚）乗用車のガソリン代替や商用車の軽油代替から始め、将来的には発電、化学、製鉄