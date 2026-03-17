ダイソンの「Dyson Spot+Scrub Ai（ダイソン スポット アンド スクラブ エーアイ）」は、同社として初めて水拭き機能を搭載したロボット掃除機だ。約200種類の汚れや障害物を識別し、状態に応じて掃除方法を調整しながら、そして障害物を避けながら清掃を行う。3月18日から発売し、価格はオープン、参考価格は19万4,800円（編集部調べ）。短時間だが実機に触れられたので、動画を交えてファーストインプレッションを紹介しよう。Ai