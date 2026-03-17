【PS5：バージョン：26.02-13.00.00】 3月17日 配信開始 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月17日、プレイステーション 5（PS5）の新たなシステムソフトウェア「バージョン：26.02-13.00.00」の配信を開始した。 今回のアップデートでは、PS5 Proが対応するアップスケーリング技術「PSSR」が強化され、対応ゲームでよりシャー