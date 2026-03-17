【PS5：バージョン：26.02-13.00.00】 3月17日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月17日、プレイステーション 5（PS5）の新たなシステムソフトウェア「バージョン：26.02-13.00.00」の配信を開始した。

今回のアップデートでは、PS5 Proが対応するアップスケーリング技術「PSSR」が強化され、対応ゲームでよりシャープでクリアな映像を楽しめるようになった。強化版PSSRを採用していないゲームでは、設定から「PSSRの画像品質を向上」をオンにすることで、強化版PSSRを使用できる。

また、事前に発表されていた「Welcomeハブ」の新機能も実装。背景を画面全体に表示する「ショーケースモード」や画像を順番に表示できる「スライドショーモード」が追加されている。

このほかにも「Unicode 17.0」の絵文字が使えるようになったほか、システムソフトウェアの動作の安定性が改善されている。

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