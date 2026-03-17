PS5の新たなシステムソフトウェアが配信開始。PS5 Proのアップスケーリング技術「PSSR」を強化
【PS5：バージョン：26.02-13.00.00】 3月17日 配信開始
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ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月17日、プレイステーション 5（PS5）の新たなシステムソフトウェア「バージョン：26.02-13.00.00」の配信を開始した。
今回のアップデートでは、PS5 Proが対応するアップスケーリング技術「PSSR」が強化され、対応ゲームでよりシャープでクリアな映像を楽しめるようになった。強化版PSSRを採用していないゲームでは、設定から「PSSRの画像品質を向上」をオンにすることで、強化版PSSRを使用できる。
また、事前に発表されていた「Welcomeハブ」の新機能も実装。背景を画面全体に表示する「ショーケースモード」や画像を順番に表示できる「スライドショーモード」が追加されている。
このほかにも「Unicode 17.0」の絵文字が使えるようになったほか、システムソフトウェアの動作の安定性が改善されている。
本日よりPS5®システムソフトウェア バージョン26.02-13.00.00のアップデートを開始しています✨- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) March 17, 2026
アップデートファイルは順次、皆様のお手元に届きます。
お急ぎの方は手動でアップデートをお願いいたします。
💡PS5®のシステムソフトウェアアップデートhttps://t.co/iBqvDzwQgc pic.twitter.com/PUe4UiyC4i
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