静かで滑らかな4気筒エンジン0-100km/h加速7.5秒ボルボのステーションワゴンを選ぶ人は、動力性能より、合理性や洗練性を優先するはず。だとしても、エントリーグレードとなる2.0Lマイルド・ハイブリッド、B4でも決して遅いわけではない。【画像】最大の魅力は流暢な乗り心地ボルボV60欧州には残るステーションワゴンの選択肢全122枚今回のテストでは、濡れた路面で、0-100km/h加速を7.5秒で処理してみせた。1730kgある前