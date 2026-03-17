この記事をまとめると ■プリマスは1993年のNAIASに1930年代ホットロッドをオマージュしたハウラーを出展 ■プリマスはハウラーをプロウラーと名付けて1998年に発売した ■プリマス・プロウラーは5年間で1万1479台が生産された 1930年代ホットロッドスタイルを現代に再現 1993年のNAIAS（デトロイトショー）。ここにクライスラーは、きわめて個性的なスタイルをもつコンセプトカーを出品した。当時クライスラーのデザイン部門を