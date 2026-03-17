あさこ＆佳代子オトナ女子旅inつくば今回の気まま女子旅は、都心から最速４５分でいけるつくば・常総エリアで春の絶景スペシャル！日帰りで楽しめるプランを２人がチェック！〈VTR出演者〉いとうあさこ大久保佳代子【筑波山梅まつり】※2026年の梅まつりは終了しております★お土産館・福来みかんメンチカツ３８０円・ニラメンチ ３８０円・御菓子司梅月梅どら ３００円★杉本や・つくばうどん １２００円【神橋亭 みよこ