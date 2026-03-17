野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は16日（日本時間17日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでベネズエラ代表がイタリア代表と対戦。劣勢の終盤7回表に、集中打で試合をひっくり返した。 ■相手2番手ロレンゼンを攻略 両チーム初進出となった準決勝は、試合序盤劣勢に立たされたベネズエラ代表が、2点ビハインドの4回表にエウヘニオ・スアレス内野