2026年3月15日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』では、滋賀県大津市に住む70歳の夫と59歳の妻という大人カップルが登場した。【映像】70歳夫の59歳美人妻番組は、結婚を機に新たな人生を歩み始めた新婚夫婦をスタジオに招き、その驚きの馴れ初めや新婚生活の実態を、MCの藤井隆と井上咲楽が深掘りしていくトークバラエティである。夫は人気チョコレートのパッケージなども手がけ、書籍の累計売り上げは60万部を超える