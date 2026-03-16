日産の「斬新スポーツカー」に注目！国内メーカーの中でも、早くから電気自動車（BEV）をブランドの象徴として掲げてきた日産。その知名度は現在も圧倒的ですが、かつて同社が提案した意欲的なコンセプトカーがありました。【画像】超カッコいい！ これが日産の「斬新スポーツカー」です！（16枚）それが、2013年の「東京モーターショー」で初公開された「ブレードグライダー」で、効率と走りを追求した一台でした。ブレー