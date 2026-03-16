バルセロナMFガビが約6か月ぶりにピッチに戻ってきた。ガビは今季のラ・リーガ開幕から2試合連続で途中出場していた。しかし、その後は怪我の影響で欠場が続き、25年9月23日には右膝の内側半月板損傷により、関節鏡手術を受けたことが発表されていた。長期離脱を余儀なくされたが、15日のラ・リーガ第28節セビージャ戦でベンチ入りを果たすと、後半37分にFWラフィーニャに代わってピッチに送り込まれた。ガビの公式戦出場は2