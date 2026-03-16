絵本『なまえのないねこ』、『せんろはつづく』などで知られる作家絵本作家の竹下文子さんが亡くなったことを15日、竹下さんの作品を出版する株式会社 小峰書店が公式サイトで発表しました。69歳でした。小峰書店は公式サイトで「作家絵本作家の竹下文子さんが、3月10日にがんのため69歳でご逝去されました」と発表。竹下さんについて「たくさんの心あたたまる物語を刊行され、3月11日には、たんぽぽの種を守る天使の小さなや