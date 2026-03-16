辺野古沖で2隻の船が転覆、2人が死亡沖縄県名護市の沖合できょう午前、2隻の船が転覆し、2人が意識不明の状態で運ばれましたが、先ほど死亡が確認されました。【写真を見る】沖縄・辺野古沖で船2隻が転覆あわせて21人が乗船、うち2人死亡当時現場では波浪注意報が第11管区海上保安本部などによりますと、きょう午前10時15分ごろ、アメリカ軍普天間基地の移設先とされる名護市辺野古の沖合で、移設に反対する抗議船「平和丸」と