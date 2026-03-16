俳優の山下智久さんは3月14日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。【写真】山下智久、自宅のような場所でお酒を飲む姿「タートルネックはやばい」山下さんは「どっちの夜も好き」とつづり、9枚の写真を投稿。1〜6枚目は自宅のような場所でシャンパンを楽しむ山下さんの姿が。白いトップスに、黒いパンツを合わせたラフな装いです。2枚目には、うっかり床にお酒をこぼしてしまったおちゃめなハプニングシ