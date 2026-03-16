山下智久、自宅？ で飲むプライベートショット公開「日常宅飲みと記念日って感じ」「何してもカッコイイ」
俳優の山下智久さんは3月14日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】山下智久、自宅のような場所でお酒を飲む姿
7〜9枚目では、飲食店のような場所で乾杯する姿や、バラを手にしたスタイリッシュな姿を披露。どちらのシーンでも、ブランドアンバサダーを務めるモエ・エ・シャンドンを楽しんでいます。
ファンからは、「素敵すぎて」「どっちの夜も好き」「今すぐ床掃除に行かせてください」「ラフなお姿も素敵です」「タートルネックはやばい」「山下くんイケメン」「何してもカッコイイ」「日常宅飲みと記念日って感じでどっちの山Pも好きすぎる」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】山下智久、自宅のような場所でお酒を飲む姿
「タートルネックはやばい」山下さんは「どっちの夜も好き」とつづり、9枚の写真を投稿。1〜6枚目は自宅のような場所でシャンパンを楽しむ山下さんの姿が。白いトップスに、黒いパンツを合わせたラフな装いです。2枚目には、うっかり床にお酒をこぼしてしまったおちゃめなハプニングシーンも収められています。
ファンからは、「素敵すぎて」「どっちの夜も好き」「今すぐ床掃除に行かせてください」「ラフなお姿も素敵です」「タートルネックはやばい」「山下くんイケメン」「何してもカッコイイ」「日常宅飲みと記念日って感じでどっちの山Pも好きすぎる」など、さまざまな声が寄せられています。
「自然な笑顔が大好き」たびたびプライベートショットを公開している山下さん。1月28日には「last one」とつづり、16枚の写真を公開しました。散歩を楽しむ様子や運転中の姿、道でたたずむ姿などが収められており、リラックスした雰囲気です。コメントでは「笑顔が素敵」「遭遇したいです」「やまぴーの自然な笑顔が大好き」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)