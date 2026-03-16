小泉進次郎防衛相が3月5日深夜、自身のX（旧Twitter）に、イラン情勢の緊迫化に伴う邦人退避のために自衛隊機派遣準備に着手したと投稿した。しかし、この投稿が正式な手続きに先立つ「フライング」であったと「週刊文春」が報じた。【画像】波紋を読んだ小泉進次郎氏の投稿。Tシャツにチノパンというラフなスタイルで2人の息子を連れて歩く妻・滝川クリステルなど、この記事の写真をすべて見る小泉進次郎防衛相Ⓒ時事通