防衛大臣・小泉進次郎氏と2019年に電撃結婚したフリーアナウンサーの滝川クリステル（48）が、29日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』に出演。小泉氏との結婚報告にまつわるエピソードを明かした。【写真】ぎこちない抱っこ！？「じいじ」小泉元首相＆滝クリシルエット藤本美貴＆横澤夏子がMC。この日は1時間スペシャルで放送された。義父は元総理大臣の小泉純一郎氏、義兄は俳優の小泉孝太郎という、華麗なる一族の一