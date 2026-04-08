小泉進次郎防衛相（44）が、4月1日に防衛省で行われた入省式に遅刻していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】白Tシャツにチノパンを合わせたラフなスタイル…2人の子どもを連れて歩く、小泉進次郎の妻・滝川クリステルの姿育児にも力を注ぐ小泉進次郎防衛相©時事通信社政府は4月3日、第2次高市早苗内閣の閣僚資産を公開した。最多は小泉氏の2億6484万円で、全額が妻でフリーアナウンサーの滝川クリステル（