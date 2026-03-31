記者会見する小泉防衛相＝31日午前、国会防衛省は31日、熊本市と静岡県の陸上自衛隊駐屯地に、敵の防空網の外側から攻撃可能な長射程ミサイルを配備した。日本への圧力を強める中国に対する抑止力強化が念頭にあり、日本は初めて反撃能力（敵基地攻撃能力）を備えた。敵が攻撃に着手したと認定すれば被害が出る前でも行使が可能で、判断を誤れば、国際法が禁じる先制攻撃となる危険性がある。「専守防衛」を徹底してきた日本の防