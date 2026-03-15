きのう午後7時半ごろ大阪市北区国分寺にあるマンションの一室で「帰宅したところ自宅内で妻が倒れている」とこの部屋に住む男性から消防に通報がありました。警察によりますと男性の妻の野村博美さん（74）が部屋で倒れているのが見つかりその場で死亡が確認されたということです。野村さんには外傷があったということで、警察は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査をしています。