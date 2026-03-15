【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の奥田彩友、塩川莉世が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】ふるっぱー妹分、個性派タイツコーデで美脚際立つ◆塩川莉世＆奥田彩友、個性派コーデ着こなす塩川はチェックシャツにネ