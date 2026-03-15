SWEET STEADY塩川莉世、細フチメガネ×千鳥柄タイツの個性派ファッション 奥田彩友はオーバーサイズジャケット着こなす【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の奥田彩友、塩川莉世が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】ふるっぱー妹分、個性派タイツコーデで美脚際立つ
塩川はチェックシャツにネクタイ、黒のチュニック、花柄の模様が入ったスカート、千鳥格子のタイツという個性溢れるアイテムを身に纏い、細フチメガネをかけて登場。トップではメガネを下げ、クールな視線をのぞかせた。
奥田はグレーのオーバーサイズジャケットとパンツに緑の付け襟をアクセントに添えたコーディネートを披露。トップではオレンジの手編みバッグを顔に近づけ、キュートな笑顔を見せた。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱー妹分、個性派タイツコーデで美脚際立つ
◆塩川莉世＆奥田彩友、個性派コーデ着こなす
塩川はチェックシャツにネクタイ、黒のチュニック、花柄の模様が入ったスカート、千鳥格子のタイツという個性溢れるアイテムを身に纏い、細フチメガネをかけて登場。トップではメガネを下げ、クールな視線をのぞかせた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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