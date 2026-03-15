福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介――。メンバー全員の名前に“ゆう”がつく4人組アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜。CDデビューをせずにジュニアを卒業した、自他ともに認める“異色のアイドル”として第一線を走り続ける彼らが、4月1日に結成15周年を迎える。TELASA（テラサ）では、そんなふぉ〜ゆ〜の結成15周年を記念した特別番組『ふぉ〜ゆ〜「15」Songs & Stories』の独占配信が決定。CDこそ出していないものの多数の