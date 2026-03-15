◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本はベネズエラの７投手の前に１２三振を喫して敗戦。１９９９年のプロ参加以降で主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）では初めて４強入りを逃した。ベネズエラの７投手の前に１２三振（大谷２、佐藤２、森下２、吉田１、村上１、牧１、源田１、若月１、近藤１）。ＷＢＣではこれまで２０２３年準々決勝、イタリア戦の１１三振