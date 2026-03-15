この記事のポイントソレイルミナーレが、モニタリング報告書の下書き自動生成を17店舗で順次展開します自社検証では、利用者1名あたり10〜15分かかる作成業務が通常20〜30％短縮しました介護記録の記載量が多い一部ケースでは、最大50％の短縮も確認しています3年以内に全国100店舗体制を目標に、加盟店展開とICT整備を進めます3年以内の全国100店舗体制を見据え、ソレイルミナーレがモニタリング報告書作成支援を17店舗で順次広げ