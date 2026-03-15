人が確定する17店舗展開で作成時間を20〜30％短縮！HLC「モニタリング報告書作成支援」

この記事のポイント ソレイルミナーレが、モニタリング報告書の下書き自動生成を17店舗で順次展開します自社検証では、利用者1名あたり10〜15分かかる作成業務が通常20〜30％短縮しました介護記録の記載量が多い一部ケースでは、最大50％の短縮も確認しています3年以内に全国100店舗体制を目標に、加盟店展開とICT整備を進めます ソレイルミナーレが、モニタリング報告書の下書き自動生成を17店舗で順次展開します自社検証では、利用者1名あたり10〜15分かかる作成業務が通常20〜30％短縮しました介護記録の記載量が多い一部ケースでは、最大50％の短縮も確認しています3年以内に全国100店舗体制を目標に、加盟店展開とICT整備を進めます

3年以内の全国100店舗体制を見据え、ソレイルミナーレがモニタリング報告書作成支援を17店舗で順次広げます。

日々の介護記録から下書きを自動生成し、最後はスタッフが確認して確定する流れです。

書類に向かう時間を抑えながら、利用者と向き合う時間を増やしたい現場に注目の取り組みです。

HLC「モニタリング報告書作成支援」

展開店舗数：17店舗対象ブランド規模：全国26店舗作成時間の目安：利用者1名あたり10〜15分通常の短縮率：20〜30％中期目標：3年以内に全国100店舗体制

HLCは、リハビリ特化型デイサービスのフランチャイズ運営と加盟店支援を手がける事業者です。

ソレイルミナーレは、カフェのような空間づくりを打ち出すリハビリ特化型デイサービスです。

今回の支援は、日々の介護記録をもとに報告書の下書きを自動生成し、スタッフが最終確認と修正を行う仕組みです。

人が責任を持って確定する前提を崩さず、書類作成の負担だけを軽くしたい現場向けの施策です。

人工知能が下書きし、スタッフが確定する作成フロー

工程：介護記録データ取り込み→下書き生成→確認・修正→提出対象：モニタリング報告書

毎日の介護記録データを取り込むと、人工知能が複数人分のモニタリング報告書の下書きをまとめて作成します。

スタッフは生成された文章を目視で確認し、表現や内容を整えたうえで最終確定します。

自動化だけに寄せず、人の確認を最後に置く流れです。

介護の記録は利用者ごとの状態変化が細かく出やすく、最終判断を現場が担う意味が大きい書類です。

図では4つの工程が一直線に整理されており、誰がどこを担当するのかがつかみやすくなっています。

機械に任せる部分と人が責任を持つ部分を分けた運用は、現場導入のハードルを下げる視点でも重要です。

通常20〜30％短縮した作成時間と17店舗への展開

手入力の目安：利用者1名あたり10〜15分通常の短縮率：20〜30％一部ケースの短縮率：最大50％展開店舗数：17店舗

モニタリング報告書は、利用者1名ごとに10〜15分の手入力が必要でした。

利用者数が増えるほど、書類作成の総量も大きくなります。

今回の自社検証では、人工知能の下書きを使うことで通常20〜30％の時間短縮を確認しました。

介護記録の記載量が十分なケースでは、最大50％の短縮も出ています。

現場で書類に取られていた数分の積み重ねは、送迎準備や利用者対応の合間では見過ごせない負担です。

17店舗への順次展開は、単発の実証ではなく本部施策として回し始める段階に入ったことを示しています。

対象ブランド規模は全国26店舗です。

ソレイルミナーレ17店舗とリハてらす9店舗を土台に、運用の広がりも視野に入っています。

カフェのような空間づくりと全国100店舗に向けた次の一手

目標：3年以内に全国100店舗体制ブランド規模：ソレイルミナーレ17店舗、リハてらす9店舗

ソレイルミナーレは、利用者が自分から通いたくなる空間づくりも特徴です。

大きな窓から光が入る店内には、木目調の床やガラスペンダントライトが並びます。

カフェ風のテーブル席とトレーニング設備が同じ空間にあり、機能訓練だけで終わらない居場所の印象です。

別の施設写真では、レンガ調の壁やブラウンレザーの椅子が入り、落ち着いた店内の雰囲気が伝わります。

運動の場とくつろぎの場を切り分けずに置く発想は、継続して通うサービスでは大切な要素です。

今後は3年以内の全国100店舗体制を目標に、加盟店への展開と運用定着を進めます。

あわせて、介護情報基盤への対応を見据えたICT整備や経営改善支援も推進します。

書類の効率化だけで終わらず、現場運営の土台ごと整えていく動きです。

報告書作成の時間が短くなれば、利用者の変化を見守る時間を現場に戻しやすくなります。

人工知能の下書きと人の確定を組み合わせる流れは、介護現場での導入イメージを持ちやすい仕組みです。

店舗拡大とICT整備が並行して進めば、日々の運営を支える裏側もさらに整っていきます。

HLC モニタリング報告書作成支援の紹介でした。

よくある質問

Q. 何店舗で順次展開しますか。

ソレイルミナーレ17店舗で順次展開します。

Q. 作成時間はどのくらい短縮しましたか。

自社検証では通常20〜30％短縮し、一部ケースでは最大50％短縮しました。

Q. 手入力では1件あたりどのくらい時間がかかりますか。

利用者1名あたり10〜15分が目安です。

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