この記事のポイントJMDCが「健康経営優良法人2026」の大規模法人部門「ホワイト500」に認定されましたホワイト500は健康経営度調査結果の上位500法人が対象ですJMDCは健康年齢データや「Pep Up」を使った社内施策を継続していますJMDCは2025年3月時点で15億7,300万件超のレセプトデータを扱っていますJMDCが2026年、「健康経営優良法人2026 ホワイト500」に認定されました。大規模法人部門の上位500法人だけが選ばれる認定です。自