先月閉幕したミラノ・コルティナ五輪は、日本カーリング界にとって危機感を与える結果となった。軽井沢国際選手権（長野・軽井沢アイスパーク）時には、男子のトップ選手が複雑な思いを明かした。男子はＳＣ軽井沢クラブが世界最終予選で惜敗。２大会連続で日本勢が五輪の舞台に立つことはできなかった。２０１８年平昌五輪を経験した清水徹郎（コンサドーレ）は「五輪を見た時に、今の日本の男子があの場で戦えるかって言った