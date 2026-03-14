【モデルプレス＝2026/03/14】BTS（ビーティーエス）やTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）らが所属する音楽レーベル「BIGHIT MUSIC」から8月にデビューを果たしたCORTIS（コルティス）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。パフォーマンス前に報道陣の囲み取材に応じ、【写真】来日＆初TGCのBTS＆TXT弟分、貴重な