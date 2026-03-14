ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「泉」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】ここは昔話の世界。あなたはこの世界の住人です。あなたが住む村の近くにある森に、枯れることなく湧き続ける不思議な泉が現れました。そこは、桶を持っていけば