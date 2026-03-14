侍ジャパンの種市篤暉が“同級生会”を報告野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加している種市篤暉投手（ロッテ）が13日（日本時間14日）に自身のインスタグラムを更新し、“同級生会”を行ったことを報告した。この投稿に佐々木朗希投手（ドジャース）が“参戦”していた。1998年9月生まれの種市はSNSで「同級生会かなり盛り上がりました！明日からの準々決勝応援よろ