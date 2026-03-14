侍ジャパンの種市篤暉が“同級生会”を報告

野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加している種市篤暉投手（ロッテ）が13日（日本時間14日）に自身のインスタグラムを更新し、“同級生会”を行ったことを報告した。この投稿に佐々木朗希投手（ドジャース）が“参戦”していた。

1998年9月生まれの種市はSNSで「同級生会 かなり盛り上がりました！ 明日からの準々決勝応援よろしくお願いします」と報告。山本由伸投手（ドジャース）、藤平尚真投手（楽天）、佐藤輝明内野手（阪神）、牧秀悟内野手（DeNA）との写真も添えた。

これに反応したのが佐々木だった。コメント欄に同年8月生まれの高野脩汰投手（ロッテ）のアカウントを引用し「世代のトップランナーのmarines__34が写ってないんですけど、マイアミに一緒に行ってないんですか??」と書き込んだ。侍ジャパンメンバーに入っていない、ロッテ時代の先輩をイジりだした。

これに種市は「日本から離れたくないって駄々こねてて」と反応。このやりとりに高野も加わり「I love japan everyday.」と乗っかっていた。ロッテ投手陣の雰囲気の良さが伝わるマイアミ、ロサンゼルス、日本による“応酬”だった。（Full-Count編集部）