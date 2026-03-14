夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆり(56)が13日、自身のインスタグラムを更新。円形脱毛症の頭頂部から毛が生えてきたことを報告した。 【写真】相変わらずの美しさ！奇跡の56歳女性芸人 「久しぶりのいつもの階段シリーズです～」と投稿し、ウイッグをつけたピンクのミニバニー姿で笑顔の写真を掲載。「絶賛頭頂部円形脱毛症中のさゆり～8センチまで広がってウィッグで遊