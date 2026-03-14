♥さゆりのインスタグラム＠katsumisayuri_sayuriより

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　夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆり(56)が13日、自身のインスタグラムを更新。円形脱毛症の頭頂部から毛が生えてきたことを報告した。

【写真】相変わらずの美しさ！奇跡の56歳女性芸人

　「久しぶりのいつもの階段シリーズです～」と投稿し、ウイッグをつけたピンクのミニバニー姿で笑顔の写真を掲載。「絶賛　頭頂部円形脱毛症中のさゆり～　8センチまで広がって　ウィッグで遊んだり　色んな隠し方編み出したりしておりますが」と記しながら、「みなさま～　いよいよ少し生えてきてるんです～」と明かした。

　「周りのみんなから　カッパから始まり　生まれたてのひなみたい～　って言われてたところから　草原？　って言われるところまできました～」と改善傾向の様子。「ここまでの色んな治療の事とかお薬とか　生えていく過程のお写真とかも　YouTubeや色々で発信しますぼよ～」とつづった。

　♥さゆりは1月22日の投稿で「どうしてウィッグかっていうと　頭頂部におハゲできてるから～の巻～」と告白。2月7日には「絶賛頭頂部おハゲ様　7センチに到達～」と経過を報告していた。

　フォロワーからは「草原まで育って良かった…あと、一息頑張って!!」、「お御足が綺麗過ぎます」、「可愛すぎる～」などの声が寄せられた。

（よろず～ニュース編集部）