モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が14日までにXを更新。ネットニュースメディアに“異例の呼び掛け”を行った。みちょぱは22年10月、モデル大倉士門と結婚。今年2月5日、第1子妊娠を発表した。みちょぱは12日夜の更新で「ネットニュースのみなさん！今の時期撮った顔パンパンの写真今後なんかのニュースにするとき使いまわさないで！頼む！笑」とつづった。そして「たまにいつの写真使ってんのって思うときあるけ