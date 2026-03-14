居酒屋で知り合った男性に、馬乗りになって殴るなどして死亡させた疑いで男が逮捕されました。織田雄矢容疑者（29）は11日、千葉・船橋市の路上で小埜崇祥さん（56）を突き飛ばして馬乗りになり、顔を複数回殴るなどして死亡させた疑いが持たれています。2人は前日の夜に居酒屋で知り合い、数軒はしご酒をしていたとみられています。