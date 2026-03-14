1月23日に公開された、映画『恋愛裁判』。齊藤京子を主演にアイドル界の恋愛をテーマにした描いた作品で、第78回カンヌ国際映画祭の「カンヌ・プレミア」部門に出品されるなど高い評価を受けた。この作品で、重要な役どころで出演を果たしているのが、唐田えりかだ。昨今話題作への出演が相次いでいる。「一時は不倫報道もあり露出も激減していましたが、最近では、河合優実さん主演作『ナミビアの砂漠』、村上春樹さん原作の『