アメリカ・イスラエルとイランの交戦が続いている。国際法に詳しいニューヨーク大学アブダビ校客員教授の〓橋宗瑠さんは「国際法の観点では、日本はすでに『中立国』の立場を失っている。在日米軍基地がイラン攻撃に利用されている以上、日本は戦争に加担しているとみなされる」という――。2026年3月19日、ホワイトハウスのステート・ダイニングルームで演説する高市早苗首相とドナルド・トランプ大統領（写真＝Joyce N. Boghosia