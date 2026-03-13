ドジャースの球団職員のアナリスト（データ分析）で大谷翔平の通訳も担当し、今大会のＷＢＣでは、日本代表の戦略スタッフとして参加しているウィル・アイアトン氏が１３日、自身のＳＮＳを更新。開設して１週間のＴｉｋＴｏｋが「永久ＢＡＮ」されたと明かし、「助けてください」と呼びかけた。アイアトン氏は８日に開設したばかりのインスタグラムに、１３日午後５時すぎ（※日本時間）、動画を投稿。「アカウントが永久停止