バイエルンの伊藤洋輝が、復帰へ向けて一歩前進した。ドイツ大手紙『Bild』が、伊藤のチーム練習への部分合流を報じている。同紙によれば、現地３月12日のトレーニングに参加。「DF伊藤洋輝が木曜日にトレーニングに復帰した。約３週間前に右ハムストリングの筋繊維を断裂して以来、初めてチームトレーニングの一部に参加することができた」と伝えられた。ただし、コンディションはまだ万全ではなく、今節のレバークーゼン戦