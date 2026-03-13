ついに！ バイエルン伊藤洋輝がチーム練習に部分合流と独紙報道！ 復帰へ前進もレバークーゼン戦は欠場
バイエルンの伊藤洋輝が、復帰へ向けて一歩前進した。
ドイツ大手紙『Bild』が、伊藤のチーム練習への部分合流を報じている。同紙によれば、現地３月12日のトレーニングに参加。「DF伊藤洋輝が木曜日にトレーニングに復帰した。約３週間前に右ハムストリングの筋繊維を断裂して以来、初めてチームトレーニングの一部に参加することができた」と伝えられた。
ただし、コンディションはまだ万全ではなく、今節のレバークーゼン戦は欠場となる見込みだという。
26歳の日本代表DFは、2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに加入。しかし、移籍直後に中足骨骨折による長期離脱を強いられ、加入１年目の昨季はブンデスリーガでわずか６試合の出場にとどまった。
昨年11月に復帰して以降は徐々に出場機会を得ていたが、今年２月末に右ハムストリングを負傷。再び戦列を離れることになっていた。
それでも今回、約３週間ぶりにチーム練習へ部分的に復帰。完全復帰へ向けて、ようやく前向きなニュースが届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
ドイツ大手紙『Bild』が、伊藤のチーム練習への部分合流を報じている。同紙によれば、現地３月12日のトレーニングに参加。「DF伊藤洋輝が木曜日にトレーニングに復帰した。約３週間前に右ハムストリングの筋繊維を断裂して以来、初めてチームトレーニングの一部に参加することができた」と伝えられた。
ただし、コンディションはまだ万全ではなく、今節のレバークーゼン戦は欠場となる見込みだという。
26歳の日本代表DFは、2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに加入。しかし、移籍直後に中足骨骨折による長期離脱を強いられ、加入１年目の昨季はブンデスリーガでわずか６試合の出場にとどまった。
昨年11月に復帰して以降は徐々に出場機会を得ていたが、今年２月末に右ハムストリングを負傷。再び戦列を離れることになっていた。
それでも今回、約３週間ぶりにチーム練習へ部分的に復帰。完全復帰へ向けて、ようやく前向きなニュースが届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」