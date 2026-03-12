ホンダの三部敏宏社長は12日、オンラインで記者会見を開き「電気自動車（EV）の需要は大幅に減少し、あらゆる手だてを取ったが、収益性は非常に厳しい。このまま生産、販売に移行するとさらなる損失拡大を招く」と述べた。