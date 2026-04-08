高級車らしさを前面に出さない上級モデルフォルクスワーゲンは、年内に販売終了となる大型SUV『トゥアレグ』の後継として、新しいEVモデルの投入を検討している。販売責任者マーティン・サンダー氏は、引き続きハイエンドのフラッグシップモデルを展開する方針であることを明らかにした。【画像】見せびらかさない大型高級SUV【フォルクスワーゲン・トゥアレグを詳しく見る】全43枚現行のトゥアレグは、24年にわたる販売を経て数