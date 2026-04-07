中国科学院物理研究所の胡勇勝研究員が率いるチームによる画期的な研究成果の論文が4月6日に国際学術誌の「ネイチャー・エネルギー」に掲載されました。同チームは、温度変化により重合して固化する自己保護機能を備えた不燃性電解液（PNE）の開発に成功し、アンペア時級のナトリウムイオン電池の熱暴走の完全な阻止を世界で初めて実現しました。この成果は「難燃性電解液であってこそ安全」という従来の認識を覆し、単一の防衛線