レアルMFバルベルデがシティ戦でハットトリックスペイン1部レアル・マドリードのウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが、欧州最高峰の舞台で圧巻のパフォーマンスを披露した。現地時間3月11日に行われた欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦のマンチェスター・シティ戦（3-0）に先発出場し、ハットトリックを達成。米スポーツ専門局「ESPN」が報じている。バルベルデは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでの