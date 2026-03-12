“アレン様”ことタレント・アレンが11日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。自身の金銭事情をぶっちゃける場面があった。この日のテーマは「お金の新常識＆ウラ話SP」。ブランド買取評論家の木村健一氏が「去年から金が昨年1月から今年の1月にかけて1.8倍まで上がってます」と指摘。そのうえで、アレンは「私、貯金ができなくって。もう稼いだ分、全部使っちゃって」と告白した。「買取ショッ