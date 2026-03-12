“アレン様”ことタレント・アレンが11日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。自身の金銭事情をぶっちゃける場面があった。

この日のテーマは「お金の新常識＆ウラ話SP」。ブランド買取評論家の木村健一氏が「去年から金が昨年1月から今年の1月にかけて1.8倍まで上がってます」と指摘。そのうえで、アレンは「私、貯金ができなくって。もう稼いだ分、全部使っちゃって」と告白した。

「買取ショップへよく行くんですよ、お金に困ったら。例えば、金が高いんだったら、今私がつけてるジュエリーとかも…。これとかも、値段、、今はすごい高いんですかね？」と自身の指にハマった大きな金のリングを披露した。

これにはMCの明石家さんまも「これほんまの金？だいぶ高いでそれ」。

アレンのリングはクロムハーツのもので、購入時期は2025年の初期。350万円ほどで購入したという。

番組では、木村氏が事前に鑑定。アレンは「（金は）上がったって言ってたし、1年しか経ってないけど、トントンか400万円とかにはなってる？」と予想。

木村氏は「300万円です」と結果を提示し、スタジオから驚きの声。アレンも「下がってない？」とあ然。

木村氏によると、リングは22金を使用しており、金の価値だけを見ると現在の価格は90万円ぐらいで「デザインが非常に人気があるリングでして、数が少ないというところで付加価値がついている。で、それでプラス210万円乗って300万円」とした。

この説明を受けて、アレンは「資産として見れるってことですよね？」と確認しつつ「でも今結構金がきついのよ」ともらし、笑わせた。