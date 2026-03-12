俳優の北川景子（39）が11日、自身のXを更新。ものまねタレント・沙羅（43）が披露した自身のものまね動画をシェアし、「沙羅さんすごい!!!!」「あまりモノマネしていただくことがなくて…嬉しい」と喜んだ。【動画】「クオリティ高い」「とくに声がすごい…似てる…！」沙羅が披露した北川景子のモノマネ沙羅といえば、SNSのプロフィール欄で「ジェネリック綾瀬はるかです」とあいさつしているように、俳優・綾瀬はるか（40）